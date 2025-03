Perangkat Lunak Pemasaran Email - App Paling Populer - Ukraina

Apptivo

Apptivo adalah platform cloud aplikasi bisnis terintegrasi yang dirancang untuk perusahaan dari segala bentuk dan ukuran. Hal ini memungkinkan Anda mengelola hampir semua tugas bisnis menggunakan aplikasi Apptivo, mulai dari penjualan dan pemasaran hingga penagihan dan dukungan, dan segala sesuatu di antaranya. Dengan Apptivo, tidak ada harga per aplikasi; Anda mendapatkan akses ke seluruh platform mulai dari $10 per bulan per pengguna. Baik Anda menggunakan Apptivo untuk satu aplikasi atau untuk mengelola seluruh bisnis Anda, Apptivo akan memberikan nilai luar biasa bagi organisasi. Aplikasinya mencakup seluruh siklus hidup pelanggan: * Pemasaran: Buat daftar kontak yang ditargetkan, buat dan kirimkan kampanye email, dan lacak analitik. * Penjualan: Kemampuan CRM lengkap dengan manajemen kontak yang kuat, jalur penjualan, otomatisasi, dan pelaporan. * Help Desk: Sistem tiket yang kuat dengan integrasi email, portal web, dan pelacakan waktu. * Manajemen Proyek: Kelola jadwal proyek melalui bagan Gantt, lacak waktu dan pencapaian, serta faktur untuk upaya yang dikeluarkan. * Layanan Lapangan: Penugasan dan pengiriman perintah kerja, foto seluler, pengambilan waktu dan material, serta penagihan. * Penawaran dan Penagihan: Buat penawaran harga profesional dan kirimkan melalui email ke pelanggan Anda dengan kemampuan penagihan dan faktur berulang yang terintegrasi. * Manajemen Pesanan: Ubah penawaran menjadi pesanan, lacak inventaris dan pengiriman, dan tagih pelanggan untuk produk Anda. * Pengadaan dan Rantai Pasokan: Kelola vendor, lacak pesanan pembelian dan pembuatan faktur, serta kelola inventaris. Apptivo digunakan oleh ratusan ribu bisnis dari 193 negara di seluruh dunia dan dapat mengakomodasi konsultan independen hingga perusahaan bernilai miliaran dolar. Fleksibilitas Apptivo adalah salah satu dari tiga pembeda utamanya: Keterjangkauan, Fleksibilitas, dan Kapabilitas. Dengan seluruh rangkaian aplikasi bisnis yang tersedia dengan satu harga, ia menawarkan fitur yang kaya dan canggih di berbagai macam aplikasi yang memberikan kemampuan tak tertandingi, dengan kemampuan konfigurasi terbaik di kelasnya yang membuat sistem fleksibel untuk semua jenis bisnis. bisnis.