Perangkat Lunak Manajemen Email - App Paling Populer - Tajikistan

Help Scout

helpscout.com

Help Scout dirancang dengan mempertimbangkan pelanggan Anda. Berikan email dan obrolan langsung dengan sentuhan pribadi, dan berikan konten bantuan tepat di mana pelanggan Anda membutuhkannya, semuanya di satu tempat, semuanya dengan harga murah. Pengalaman pelanggan sederhana dan staf pelatihan tidak menyakitkan, tetapi membantu Scout masih memiliki semua fitur kuat yang Anda butuhkan untuk memberikan dukungan besar pada skala. Dengan pelaporan terbaik dalam kelas, basis pengetahuan terintegrasi, 50+ integrasi dan API yang kuat, Help Scout memungkinkan tim Anda fokus pada apa yang benar-benar penting: pelanggan Anda. Help Scout dipercaya oleh 12.000+ pelanggan di lebih dari 140 negara, termasuk Buffer, Grubhub, AngelList, dan Timbuk2.