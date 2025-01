Perangkat Lunak Manajemen Email - App Paling Populer - Kepulauan Solomon

Help Scout

Help Scout adalah perusahaan jarak jauh global yang merupakan penyedia perangkat lunak helpdesk dan berkantor pusat di Boston, Massachusetts. Perusahaan ini menyediakan platform dukungan pelanggan berbasis email, alat basis pengetahuan, dan widget pencarian/kontak yang dapat disematkan untuk profesional layanan pelanggan. Produk utama Help Scout (juga disebut Help Scout) adalah meja bantuan yang sesuai dengan HIPAA SaaS (perangkat lunak sebagai layanan) berbasis web. Didirikan pada tahun 2011, perusahaan ini melayani lebih dari 10.000 pelanggan di lebih dari 140 negara termasuk Buffer, Basecamp, Trello, Reddit, dan Daftar Malaikat. Selain lokasinya di Boston, perusahaan ini memiliki tenaga kerja jarak jauh dengan lebih dari 100 karyawan yang tinggal di lebih dari 80 kota di seluruh dunia.