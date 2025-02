Perangkat Lunak Enkripsi Email - App Paling Populer - Sint Maarten

Paubox

paubox.com

Paubox adalah pemimpin dalam solusi komunikasi dan pemasaran yang sesuai HIPAA untuk organisasi perawatan kesehatan. Terdaftar di Inc. 5000 daftar perusahaan milik swasta yang tumbuh paling cepat, Paubox dipercaya oleh lebih dari 5.000 organisasi perawatan kesehatan, termasuk AdapThealth, biaya plus obat-obatan, kesehatan perjanjian, dan pencitraan SimonMed. Solusi email kami adalah Hitrust CSF yang disertifikasi untuk standar keamanan tertinggi dan mengenkripsi semua email keluar secara default. Hal ini memungkinkan penyedia untuk berkomunikasi langsung dengan pasien mereka dari Google Workspace, Microsoft 365, atau Microsoft Exchange - tidak diperlukan portal atau kode sandi. Email yang dikirim adalah HIPAA yang sesuai, setiap saat, tanpa risiko kesalahan manusia. Paubox Email Suite menawarkan enkripsi email yang aman dan sesuai HIPAA, keamanan masuk, pencegahan kehilangan data, otomatisasi alur kerja, dan banyak lagi untuk organisasi perawatan kesehatan dari semua ukuran. Dengan Paubox Email Suite Plus dan Paket Premium, dapatkan fitur keamanan tambahan untuk menghentikan ancaman email masuk. Lindungi email Anda dari spam, virus, ransomware, serangan phishing, pelanggaran data, dan kehilangan data. Leverage Paubox Marketing untuk meningkatkan komunikasi pasien dan mengembangkan bisnis perawatan kesehatan Anda. Tidak seperti platform pemasaran email lainnya, Paubox Marketing sesuai dengan HIPAA dan pendekatan kami yang dipatenkan memungkinkan penerima email membaca pesan aman di kotak masuk mereka seperti email biasa. Penyedia dapat membagi kontak dan mengirim kampanye email yang sangat relevan yang dipersonalisasi dengan PHI. API Email Paubox mengintegrasikan email yang sesuai dengan HIPAA ke dalam aplikasi pihak ketiga untuk dengan mudah mengirim pesan transaksional yang aman. Mengatur email aman dengan cepat dengan integrasi API out-of-the-box atau kustom menggunakan opsi API REST modern atau SMTP. Paubox SMS adalah API SMS yang sesuai dengan HIPAA yang dapat dipersonalisasi dengan PHI untuk meningkatkan keterlibatan pasien. Kami menerapkan prinsip yang sama untuk SMS yang sesuai dengan HIPAA yang membuat paubox email suite jadi ramah pasien-penerima tidak perlu mengunduh aplikasi khusus atau menggunakan portal yang dilindungi kata sandi untuk membaca pesan teks Anda.