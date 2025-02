Perangkat Lunak Pencarian E-Commerce - App Paling Populer - Sint Maarten

Loop54

loop54.com

Pencarian dan personalisasi situs E-niaga Loop54 didukung oleh AI berpemilik. Loop54 AI mempersonalisasi pencarian situs dan navigasi kategori Anda, sehingga setiap pengunjung mendapatkan hasil yang relevan. Meskipun sebagian besar alat personalisasi memerlukan pengumpulan data selama berbulan-bulan, Loop54 menggunakan kumpulan data kecil untuk melakukan ribuan aturan. Memungkinkan Anda mempersonalisasi pengalaman pengguna secara otomatis dengan cepat. Pencarian situs Ubah kotak pencarian Anda menjadi rekan penjualan yang membantu – tanpa harus melayang-layang. - Personalisasi prediktif - Pelengkapan otomatis - Mempelajari kata-kata baru - Periksa ejaan - Pemeringkatan & pengurutan otomatis - Penelusuran konten - Faceting dinamis - Hasil terkait Penelusuran kami meningkatkan AOV dan rasio konversi rata-rata sebesar 30%. Beberapa pelanggan yang bekerja sama dengan kami antara lain Not On The High Street, Webhallen, Office Depot.