Perangkat Lunak Pemindaian Dokumen - App Paling Populer - Tajikistan

Sensible

Sensible adalah platform pertama pengembang untuk mengekstrak data terstruktur dari dokumen, misalnya formulir bisnis dalam format PDF. Gunakan Sensible untuk membangun fitur otomatisasi dokumen ke dalam produk SaaS vertikal Anda. Dengan Sensible, Anda dapat menulis kueri ekstraksi untuk dokumen apa pun dan mendapatkan kembali fakta penting sebagai JSON Masuk akal sangat dapat dikonfigurasi. Anda dapat mengekstrak data dalam hitungan menit dengan memanfaatkan GPT-4 dan model bahasa besar (LLM) lainnya, atau Anda bisa mendapatkan kontrol yang lebih baik dengan aturan visual berbasis tata letak Sensible. Dengan menggabungkan metode ekstraksi berbasis tata letak dan LLM, Sensible mendukung seluruh lanskap dokumen, mulai dari formulir bisnis yang sangat terstruktur dan ditata secara konsisten hingga kontrak hukum yang bervariasi dan berbentuk bebas.