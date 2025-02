Perangkat Lunak Perekrutan Keanekaragaman - App Paling Populer - Suriname

Greenhouse

Greenhouse Software (umumnya dikenal sebagai Greenhouse) adalah perusahaan teknologi Amerika yang berkantor pusat di New York City yang menyediakan perangkat lunak perekrutan sebagai layanan. Didirikan pada tahun 2012 oleh Daniel Chait dan Jon Stross. Perusahaan mengumpulkan $2,7 juta dalam putaran awal pada tahun 2013, $7,5 juta dalam putaran Seri A pada tahun 2014, $13,6 juta dalam putaran Seri B pada tahun 2015, $35 juta dalam putaran Seri C pada tahun 2015, dan $50 juta dalam putaran Seri D. pada tahun 2018. Firma riset CB Insights, dalam sebuah studi yang dilakukan oleh The New York Times, memasukkan Greenhouse ke dalam lima puluh startup yang diperkirakan akan menjadi unicorn, yaitu perusahaan dengan valuasi setidaknya $1 miliar.