Perangkat Lunak Pembangkit Permintaan - App Paling Populer - Pakistan

Leadpipe

leadpipe.com

Segala sesuatu yang ingin Anda ketahui tentang pengunjung situs web Anda... ...Tetapi Analisis Anda Tidak Pernah Memberi Tahu Anda. Angka Memberitahu Anda Berapa Banyak yang Dikunjungi. Leadpipe Memberitahu Anda Siapa. Identifikasi Tingkat Orang: Ketahui Secara Tepat Siapa yang Berkunjung Dari Perusahaan. Dapatkan Nama, Email, dan Data Rekan Kerja. Jangan Memprediksi Siapa yang Mengunjungi; Ketahuilah Itu. mengetahui siapa yang berkunjung dari microsoft mencari jarum di tumpukan jerami, tahu persis siapa yang berkunjung dari perusahaan. dapatkan nama karyawan, email, dan nomor telepon. mengetahui siapa yang mengunjungi dan informasi kontak mereka hanyalah bagian dari perjalanan pembeli. mengetahui halaman mana yang dikunjungi pembeli, berapa lama mereka menginap, kata kunci apa yang digunakan, dan mendapatkan ringkasan perjalanan. membina hubungan itu lebih jauh lagi. kenali linkedin pengunjung Anda sehingga Anda dapat berhubungan tidak hanya melalui email tetapi terhubung untuk hubungan yang lebih dalam dan memahami lebih banyak tentang pengunjung Anda. dapatkan informasi data rekan kerja dan karyawan perusahaan pengunjung Anda, termasuk nama, email, nomor telepon, dan alamat linkedin. oh, dan apakah kami menyebutkan itu termasuk dalam paket utama kami? kami memahami Anda juga perlu menghubungi outbound dan tidak semua profil pelanggan ideal mengunjungi situs web Anda (belum). dapatkan akses ke lebih dari 602 juta kontak, dapatkan email, nama, dan semua data yang Anda butuhkan untuk penjangkauan. tujuan kami adalah agar perusahaan Anda memiliki data yang lebih andal dan valid, bukan membuat Anda mempelajari platform baru. kami merancang leadpipe sedemikian rupa sehingga Anda dapat mengaturnya dan melupakannya. mengotomatiskan data dan integrasi dengan beberapa klik dan mendapatkan informasi yang dikirim secara otomatis ke crm Anda. pengunjung pertama kali vs. pengunjung kembali, lokasi, sumber lalu lintas, pengunjung terlibat vs. terpental, perangkat, data halaman masuk dan keluar. ini mencakup semua yang diperlukan untuk pemahaman lengkap tentang perjalanan pembeli, disajikan secara sederhana. semua email yang kami berikan kepada Anda telah divalidasi. kami mencetak prospek dari 40-100. apa pun di atas 40, kami yakin emailnya valid. di bawah 40 tahun, menurut kami ini mungkin valid dan tidak akan membebankan kredit untuk itu. kamu menyimpannya. kami memberi Anda informasi perusahaan yang berkunjung, rincian persis karyawan perusahaan, basis data rekan kerja, profil tertaut mereka, nomor telepon, dan email. akses ke database b2b dari semua kontak di linkedin, integrasi sederhana, dan analitik yang kuat disertakan. semua ini ditawarkan dalam satu paket sederhana