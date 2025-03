Partium

Kisah Partium dimulai pada tahun 2020 dengan ide untuk menciptakan pengalaman pencarian yang sangat cepat, instan, dan andal bagi semua orang yang mencari suku cadang. Kami mengurangi kebutuhan teknisi dan pengguna katalog suku cadang dan toko web untuk menghabiskan waktu tanpa henti mencari suku cadang yang tepat. Sebaliknya, kami membantu pengguna menemukan suku cadang yang tepat dalam hitungan detik. Saat ini, Partium menangani jutaan pencarian suku cadang setiap bulan dan membantu banyak teknisi di seluruh dunia menemukan suku cadang yang tepat untuk menyelesaikan pekerjaan. Pelanggan kami memperkenalkan Partium ke dalam lingkungan Pemeliharaan, Purna Jual & Layanan untuk memberikan pengalaman pencarian suku cadang terbaik di kelasnya kepada penggunanya dan memberi mereka proses yang cepat dan nyaman untuk mencari, mengonfirmasi, dan memesan suku cadang dari mereka. AI Partium memanfaatkan data suku cadang yang ada, namun juga dapat memperkaya & mengoptimalkan data Anda dengan menambahkan informasi penting ke dalamnya. Caterpillar, Parker, Liebherr, Deutsche Bahn, New Holland, The Home Depot, ENGEL, dan banyak perusahaan lain menggunakan Partium untuk menyediakan tidak hanya penelusuran yang bagus bagi pelanggan mereka namun juga penelusuran yang menghasilkan konversi dengan tingkat lebih tinggi karena relevansi, akurasi, dan kemudahan -sedang digunakan. Kami membantu pelanggan menemukan suku cadang yang tepat dengan lebih cepat dan mengoptimalkan data suku cadang yang ada. Dengan kantor di AS, Kanada, dan Eropa, kami adalah perusahaan global yang berkomitmen untuk mengubah cara pencarian komponen AI dan optimalisasi komponen dilakukan.