Perangkat Lunak Pembelajaran Mendalam - App Paling Populer - Sint Maarten

Imagga

imagga.com

Imagga adalah platform API berbasis cloud dan lokal untuk penandaan gambar dan video otomatis yang ditujukan untuk pengembang, bisnis, dan perusahaan. Teknologi Imagga membantu perusahaan memahami koleksi gambar dan video mereka yang berskala besar dan dinamis. Saat ini (per Oktober 2017) digunakan oleh 11.500+ pengembang dan 220+ bisnis di seluruh dunia dan telah menerima berbagai penghargaan dan pengakuan di seluruh dunia seperti Vendor Teknologi Terbaik di South Summit '15 oleh HM The King of Spain, Juara Global dalam Berita dan Media di Dunia Summit Awards '16 oleh PBB, dan Global Innovator in Image Analytics '16 oleh IDC, antara lain. Sebagai pionir dan inovator global dalam penandaan gambar sebagai ruang layanan - perusahaan ini telah mengoperasikan API cloud sejak tahun 2011, dan teknologi penandaan otomatis dan kategorisasi otomatis andalan sejak tahun 2013. Selain teknologi pengenalan gambarnya, Imagga menyediakan platform API berbasis cloud untuk pengenalan gambar otomatis, penandaan, dan kategorisasi yang memungkinkan pengembang dan bisnis membangun aplikasi dan solusi yang memahami gambar. Teknologi ini juga dapat dikirimkan sebagai instalasi di lokasi, jika diperlukan. Teknologi pengenalan gambar Imagga sepenuhnya mengotomatiskan proses penetapan kata kunci dan/atau kategori khusus domain pada gambar. Solusinya dapat diskalakan secara horizontal dan dapat menangani muatan gambar apa pun yang perlu dianalisis dan diberi anotasi. Itu dapat beradaptasi dengan kebutuhan pelanggan melalui pelatihan khusus dan/atau putaran umpan balik. Dibalut dengan API yang sangat mudah diintegrasikan di cloud, atau di lokasi, produksi dapat dilakukan dalam hitungan beberapa jam.