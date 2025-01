Perangkat Lunak Pencegahan Kehilangan Data (DLP). - App Paling Populer - Hungaria

BetterCloud

bettercloud.com

BetterCloud adalah platform manajemen SaaS yang memimpin pasar, memungkinkan tim TI menghilangkan hingga 78% pekerjaan manajemen SaaS. BetterCloud mengotomatiskan perubahan onboarding, offboarding & pertengahan siklus hidup, akses & hak aplikasi SaaS, dan kebijakan keamanan dalam lingkungan multi-SaaS. Dengan menyederhanakan dan mengotomatisasi pekerjaan penting seperti proses siklus hidup pengguna dan operasi sehari-hari, ribuan pelanggan BetterCloud menikmati efisiensi operasional dan produktivitas karyawan yang lebih besar. Dengan pengalaman lebih dari 10 tahun dalam merintis gerakan Operasi SaaS, BetterCloud kini melayani komunitas pakar SaaSOps terbesar di dunia. Sebagai tuan rumah Altitude, acara SaaSOps terkemuka di industri, dan penerbit State of SaaSOps Report tahunan, riset pasar definitif kategori tersebut, BetterCloud diakui oleh pelanggan (G2) dan firma analis terkemuka (Gartner dan Forrester) sebagai pemimpin pasar di SaaS Manajemen Operasi. Untuk tim TI yang mengelola lingkungan multi-SaaS, BetterCloud mengotomatiskan perubahan onboarding, offboarding & pertengahan siklus hidup, akses & hak aplikasi SaaS, dan kebijakan keamanan. Tidak seperti solusi Manajemen Identitas & Akses yang memerlukan intervensi manual dan skrip khusus, atau solusi IT Service Desk yang menghasilkan tiket untuk dikerjakan secara manual, otomatisasi granular, kuat, dan alur kerja tak terbatas dari BetterCloud melengkapi otomatisasi IAM dan helpdesk Anda untuk meningkatkan efisiensi TI dengan mengurangi biaya. hingga 78% pekerjaan manajemen SaaS. Jika tim TI Anda membuat skrip atau secara manual mengelola akses ke aplikasi, file, folder, dan grup untuk siapa pun yang bergabung, keluar, atau pindah ke dalam organisasi Anda, Anda membuang bakat dan sumber daya yang tidak dapat Anda sisihkan untuk mengatasi masalah yang dapat diotomatisasi oleh BetterCloud. Berkantor pusat di New York City, dengan kantor produk dan teknik di Atlanta, GA serta pusat inovasi & talenta jarak jauh di seluruh AS, BetterCloud didukung, antara lain, oleh beberapa investor teknologi terbaik termasuk Vista Equity Partners, Warburg Pincus, Bain Capital, dan Accel.