Sistem Manajemen Pembelajaran Perusahaan - App Paling Populer - Pakistan

Selama 25 tahun, Paycom Software, Inc. (NYSE:PAYC) telah menyederhanakan bisnis dan kehidupan karyawannya melalui teknologi SDM dan penggajian yang mudah digunakan untuk memberdayakan transparansi melalui akses langsung ke data mereka. Dan berkat solusi pertama di industri, Beti®, karyawan kini melakukan penggajian mereka sendiri dan dipandu untuk menemukan dan memperbaiki kesalahan yang merugikan sebelum penyerahan penggajian. Mulai dari orientasi dan pendaftaran tunjangan hingga manajemen bakat dan banyak lagi, perangkat lunak Paycom menyederhanakan proses, mendorong efisiensi, dan memberi karyawan kendali atas informasi SDM mereka sendiri, semuanya dalam satu aplikasi. Diakui secara nasional karena teknologi dan budaya tempat kerjanya, Paycom kini dapat melayani bisnis dari semua ukuran di AS dan internasional. Paycom memimpin transformasi digital di tempat kerja Amerika. Komitmen kami terhadap budaya dan nilai-nilai membawa kami dinobatkan sebagai salah satu Perusahaan Paling Inovatif di Dunia oleh Fast Company, salah satu Tempat Kerja Terbaik di Amerika versi Newsweek, dan perusahaan terbaik di AS oleh Top Workplaces. Paycom memiliki sekitar 36.820 klien di seluruh Amerika Serikat (per 31 Desember 2023), naik 1% dari tahun sebelumnya. Pada tanggal 15 April 2014, Paycom menjadi perusahaan publik dengan sahamnya dibuka untuk diperdagangkan di Bursa Efek New York dengan simbol ticker PAYC. Pada awal tahun 2020, perusahaan bergabung dengan S&P 500.