Perangkat Lunak SDM Inti - App Paling Populer - Uruguay

Kenjo

kenjo.io

Kenjo adalah platform sumber daya manusia yang lengkap dan dapat disesuaikan, yang dirancang untuk membantu departemen SDM setiap hari. Kenjo allows users to manage documents, manage vacations and absences, carry out performance reviews, and select new talents. It also offers payroll reports. Kenjo sangat cocok untuk bisnis kecil dan menengah yang mencari mengotomatisasi semua proses SDM mereka dengan satu alat yang mudah digunakan. Karena manusia lebih dari sekadar sumber daya. Pada satu platform, perusahaan dapat mengoptimalkan operasi dan proses yang paling penting dalam manajemen orang: kehadiran, perencanaan shift dan perekrutan, antara lain, sambil tetap patuh. Semua ini dengan tujuan menjadikan HR bagian penting dari keberhasilan perusahaan dan pengembangan tenaga kerja mereka.