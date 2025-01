Perangkat Lunak Pemasaran Percakapan - App Paling Populer - Polinesia Prancis

Prokeep

Didirikan pada tahun 2016, Prokeep adalah perangkat lunak manajemen pengalaman pelanggan terkemuka di distribusi untuk distributor grosir. Prokeep menumbuhkan hubungan dan bisnis dengan mengubah komunikasi menjadi perdagangan; meningkatkan penjualan melalui komunikasi terpusat, meningkatkan pengalaman pelanggan melalui wawasan dan peluang keterlibatan yang lebih baik, dan menambah produktivitas melalui otomatisasi sistem. Prokeep digunakan oleh lebih dari 8.000 distributor di seluruh Amerika Utara, memungkinkan lebih dari 11+ juta percakapan dan pendapatan $6+ miliar. Kembangkan bisnis distribusi Anda. Bangun hubungan pelanggan yang lebih kuat. Meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Semua dengan Perangkat Lunak Manajemen Pengalaman Pelanggan Prokeep yang dibuat khusus agar distributor dapat berkembang di pasar modern. menjaga: - Digunakan oleh distributor di 50 negara bagian, 10 provinsi, dan 2 wilayah. - 11+ juta percakapan melalui Prokeep - 82% percakapan di Prokeep menghasilkan penjualan atau berhubungan dengan pendapatan - Menghemat 9 jam per karyawan setiap bulannya - menghemat $3.000 dalam perbedaan kontraktor per pengguna per bulan Dengan Prokeep Anda akan memusatkan komunikasi untuk membuat pemesanan lebih efisien, menghubungkan sistem pihak ketiga Anda untuk menciptakan otomatisasi operasi, dan menggunakan wawasan pelanggan untuk memberikan lebih banyak keterlibatan dan menghasilkan lebih banyak uang.