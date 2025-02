Perangkat Lunak Manajemen Kontraktor - App Paling Populer - Togo

Plane

Plane (sebelumnya Pilot) mengelola penggajian, tunjangan, dan kepatuhan untuk perusahaan-perusahaan yang berbasis di AS yang mempekerjakan karyawan dan kontraktor AS dan internasional. Rekrut, orientasi, dan bayar karyawan serta kontraktor dengan mudah di AS dan seluruh dunia, dalam satu platform berbasis cloud yang aman. Dengan menggunakan Plane, Anda dapat mengirim pembayaran ke kontraktor di 240+ negara dengan nilai tukar optimal. Plane percaya bahwa kontraktor internasional harus memiliki pengalaman penggajian yang sama dengan yang dinikmati karyawan AS. Kami mengirimkan pembayaran langsung ke rekening bank kontraktor, sehingga mereka dapat menarik uang dari rekening mereka sendiri, tanpa kerumitan atau biaya penarikan dari dompet elektronik. Ingin mempekerjakan karyawan, bukan kontraktor? Dengan Plane, Anda dapat dengan mudah mempekerjakan karyawan penuh waktu di 100+ negara tanpa harus mendirikan entitas lokal. Pesawat menangani dokumen ketenagakerjaan, pemotongan pajak, dan banyak lagi, sehingga Anda tidak perlu melakukannya. Tidak seperti kebanyakan EOR, Plane percaya pada penetapan harga yang sederhana, tanpa biaya tersembunyi. Anda membayar biaya bulanan tetap. Tidak yakin apakah akan mempekerjakan anggota tim sebagai karyawan atau kontraktor? Plane telah mendukung kedua opsi tersebut sejak hari pertama, dan tim ahli kami dengan senang hati memandu Anda menemukan opsi terbaik untuk kebutuhan Anda, tanpa agenda.