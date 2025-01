Perangkat Lunak Manajemen Kontrak - App Paling Populer - Pakistan

Juro

juro.com

Platform otomatisasi kontrak berkemampuan AI yang memungkinkan tim hukum & bisnis membuat, melaksanakan & mengelola kontrak lebih cepat dari sebelumnya. Platform end-to-end mendukung seluruh siklus hidup kontrak mulai dari inisiasi hingga pembaruan, semuanya dalam lingkungan asli browser yang aman. Juro bekerja dengan bisnis yang berkembang pesat seperti Trustpilot, Soundcloud, dan WeWork untuk menyederhanakan alur kerja kontrak dan mendapatkan wawasan yang lebih baik tentang data kontrak. Juro didukung oleh Eight Roads, Union Square Ventures, Point Nine Capital, Seedcamp dan pendiri Wise, Gumtree, dan Indeed.