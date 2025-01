Perangkat Lunak Jaringan Pengiriman Konten (CDN). - App Paling Populer - Pakistan

AccuWeb Hosting

accuwebhosting.com

Didirikan pada tahun 2003, AccuWeb Hosting adalah perusahaan hosting web yang berbasis di Old Tappan, New Jersey (AS), menyediakan solusi hosting web paling Terjangkau dan Terpercaya kepada pelanggan di seluruh dunia. AccuWeb Hosting adalah perusahaan swasta bebas hutang dengan pengalaman lebih dari 14 tahun. Hingga hari ini, AccuWeb Hosting telah melayani lebih dari 101.025 pelanggan yang puas dan terus bertambah. Staf dukungan online AccuWeb Hosting buka 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Demi kenyamanan Anda, Anda dapat mengajukan tiket dukungan atau terlibat dalam obrolan online langsung. Semua tiket dan permintaan obrolan dijawab dengan memuaskan oleh teknisi hosting Level-3 yang sangat terampil. Sebagian besar tiket dukungan ditangani dalam waktu kurang dari 30 menit. Server AccuWebHosting ditempatkan di pusat data canggih yang berlokasi di AS, Australia, Kanada, Prancis, Singapura, dan India. Pusat data ultra-modern ini dilengkapi dengan staf di lokasi 24 x 7, konektivitas internet ganda, pemantauan fasilitas 24 x 7, sistem pencegah kebakaran, generator listrik cadangan, pengawasan video berkelanjutan, dan pintu masuk yang dilindungi kartu sandi. Sebagian besar server didukung oleh prosesor seri Dual Xeon E5 dengan RAM 64 hingga 512 GB, drive kelas perusahaan berkecepatan tinggi dengan pengaturan RAID10. Selain itu, semua paket web hosting dilengkapi dengan Jaminan Uang Kembali, standar uptime 99,99% yang luar biasa, dan dukungan berbasis 24 x 7.