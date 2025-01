Perangkat Lunak Analisis Konten - App Paling Populer - Pakistan

Bitly

bitly.com

Bitly adalah layanan pemendekan URL dan platform manajemen tautan. Perusahaan Bitly, Inc., didirikan pada tahun 2008. Perusahaan ini dimiliki secara pribadi dan berbasis di New York City. Bitly adalah perusahaan SaaS global terkemuka yang menawarkan platform komprehensif yang dirancang untuk memungkinkan setiap informasi yang dibagikan secara online dapat terhubung dengan audiens utama dan memicu tindakan. Platform Koneksi lengkap Bitly memberdayakan lebih dari 5,7 juta pengguna aktif bulanan dan lebih dari 500.000 pelanggan secara global - orang, influencer, merek, dan bisnis dari segala ukuran - untuk menggunakan tautan bermerek, kode QR khusus, dan solusi tautan dalam bio sebagai platform tepercaya untuk melibatkan audiens mereka dan menyampaikan pemberitahuan, informasi, dan pengalaman penting. Bitly bangga mendapatkan Sertifikasi™ dari Great Place to Work®, otoritas global mengenai budaya tempat kerja dan pengalaman karyawan yang terbukti memberikan pendapatan terdepan di pasar, retensi karyawan, dan peningkatan inovasi.