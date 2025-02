Perangkat Lunak Umpan Balik Video Konsumen - App Paling Populer - Suriname

GetWhy

Get Why adalah perusahaan wawasan generasi mendatang. Didukung oleh Gen. AI, platform wawasan menyeluruh Get Why memberikan wawasan konsumen berkualitas terbaik di kelasnya dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya dan dengan biaya yang lebih murah dibandingkan perusahaan wawasan tradisional. Get Why menampilkan ide, konsep, atau konten pemasaran Anda kepada audiens, dan mengumpulkan respons video mereka menjadi wawasan yang dapat ditindaklanjuti. Kami telah melatih platform Gen AI kami untuk melakukan tugas-tugas dalam hitungan menit, yang membutuhkan waktu berhari-hari untuk menyelesaikannya: - menyalin ucapan, - melakukan analisis emosi dan sentimen, dan - mengidentifikasi dan mengumpulkan wawasan penting dari sebanyak mungkin wawancara video yang Anda pilih. Dari pertanyaan penelitian hingga wawasan dalam waktu hingga 4 jam. Jadi Anda tidak terlalu fokus pada analisis dan lebih fokus pada pembuatan konsep, produk, dan kampanye yang tepat sasaran.