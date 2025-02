Perangkat Lunak Kolaborasi Konten Cloud - App Paling Populer - Tokelau

Dropbox

Dropbox adalah layanan hosting file yang dioperasikan oleh perusahaan Amerika Dropbox, Inc., yang berkantor pusat di San Francisco, California, yang menawarkan penyimpanan cloud, sinkronisasi file, cloud pribadi, dan perangkat lunak klien. Dropbox didirikan pada tahun 2007 oleh siswa MIT Drew Houston dan Arash Ferdowsi sebagai perusahaan startup, dengan dana awal dari akselerator benih Y Combinator. Dropbox telah diperingkat sebagai salah satu startup paling berharga di AS dan dunia, dengan penilaian lebih dari US $ 10 miliar, dan telah digambarkan sebagai salah satu investasi Y Combinator yang paling sukses hingga saat ini. Namun, Dropbox juga mengalami kritik dan menimbulkan kontroversi untuk masalah termasuk pelanggaran keamanan dan masalah privasi. Dropbox telah diblokir di China sejak 2014. Ia menerima peringkat bintang lima dalam laporan "Laporan Data dari Permintaan Pemerintah" dari Electronic Frontier Foundation.