Perangkat Lunak Chatbots - App Paling Populer - Slovenia

ResolveAI

resolveai.co

ResolveAI adalah platform yang memungkinkan Anda membuat agen AI yang disesuaikan untuk berbagai aplikasi bisnis, seperti layanan pelanggan, perolehan prospek, dan penjadwalan. Fitur utama ResolveAI meliputi: * Melatih agen AI: Anda dapat dengan mudah melatih agen dengan mengunggah dokumen, halaman situs web, atau sumber data lain seperti Google Spreadsheet. Hal ini memungkinkan agen untuk selalu mengetahui informasi terkini. * Kustomisasi: Anda dapat menyesuaikan agen AI agar sesuai dengan merek Anda, termasuk gaya kotak obrolan dan cara agen berkomunikasi. * Integrasi: Anda dapat mengintegrasikan agen AI ke situs web Anda atau menghubungkannya ke platform media sosial Anda seperti Facebook Messenger, WhatsApp, Slack, dan Instagram. Ini memungkinkan Anda mengelola semua percakapan Anda di satu tempat. * Pemantauan: Anda dapat terus mendapat informasi tentang percakapan baru dan permintaan agen langsung, dan bahkan memulai obrolan langsung bila diperlukan. ResolveAI menawarkan paket harga yang berbeda, mulai dari $24 per bulan untuk paket "Hobi", yang mencakup 1 chatbot, 20 dokumen, dan 500 obrolan aktif per bulan. Paket "Pemula" berharga $44 per bulan, dan paket "Plus" berharga $89 per bulan, dengan fitur dan kemampuan yang semakin meningkat. Platform ini juga menawarkan add-on, seperti kemampuan untuk menghapus merek ResolveAI seharga $30 per bulan, dan opsi untuk menambahkan chatbot tambahan seharga $20 per bulan. Secara keseluruhan, ResolveAI tampaknya menjadi platform komprehensif bagi bisnis untuk membuat dan mengelola agen AI mereka sendiri untuk berbagai tugas yang dihadapi pelanggan, dengan fokus pada penyesuaian dan integrasi.