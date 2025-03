Perangkat Lunak Manajemen Siklus Hidup Sertifikat (CLM). - App Paling Populer - Uruguay

Xitoring

Xitoring adalah solusi pemantauan all-in-one untuk infrastruktur TI Anda agar tetap cepat, dan sederhana! Fitur Utama: - Pemantauan Uptime (Ping, HTTP, API, DNS, FTP, Mail, Heartbeat, Cronjob, TCP, UDP) - Interval 1 Menit - Pemantauan Server Linux - Pemantauan Server Windows - Pemantauan SM, Peri monitor SMP (SERVER WEB, DATABASE, DOKRER, DOKER, DLL. PagerDuty, dan banyak lagi!) - Lebih dari 15 node penyelidikan global - Peringatan dan pemberitahuan aplikasi iOS dan Android melalui: - Email - SMS - Pemberitahuan Push Seluler - Panggilan Telepon - Telegram - WhatsApp - Slack - Microsoft Teams - Matter paling banyak - Perselisihan - Google Chat - Atlassian Opsgenie - ntfy - getify - spike. Zapier OS Support and Integrations: - Windows Server 2012 and earlier - Major Linux distros (Ubuntu +14, CentOS +6) Integrations: - Basic Server metrics (CPU, Memory, Disk usage & IO, Network, etc) - Services and Processes - Apache - Nginx - PHP - MySql - MongoDB - HAProxy - Redis - KeyDB - MariaDB - Docker host and containers - Supervisor - IIS - Varnish - RabbitMQ - CouchDB - Kafka - dan banyak lagi! Daftarkan dan mulailah memantau tanpa biaya untuk 2 server dan 8 cek waktu kerja selamanya.