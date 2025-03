Axosoft

Kami menyukai perangkat lunak. Kami senang membantu orang lain membuat perangkat lunak. Kami menyukai keunggulan kompetitif yang dapat diberikan perangkat lunak kepada bisnis. Kami senang bahwa perangkat lunak membuat hidup kita lebih mudah setiap hari, mulai dari memesan meja untuk makan malam, hingga mengerem mobil secara otomatis dan menyelamatkan nyawa. Perangkat lunak sungguh luar biasa! Dan kami senang perangkat lunak Anda dikirimkan lebih cepat. Apakah Anda memiliki tim Scrum? Kemudian coba kelola product backlog, sprint, dan cerita pengguna Anda di Axosoft Scrum. Tim Anda akan menyukai grafik burndown otomatis, alur kerja yang dapat disesuaikan, dan kemampuan perencanaan rilis yang membuat latihan Scrum menjadi lebih efisien. Saat tim Anda menggabungkan Axosoft Scrum dengan komponen lainnya, Anda akan dapat mengaitkan cacat dengan rilis dan mengubah permintaan fitur menjadi item simpanan. Untuk tim yang hanya perlu melacak bug, Axosoft Bug Tracker adalah alat terbaik untuk pelacakan cacat dan masalah secara tangkas. Tim dapat dengan cepat menambahkan bug baru, menugaskannya ke rilis atau pengguna, dan memindahkannya melalui berbagai alur kerja kustom. Ketika Axosoft Bug Tracker terintegrasi dengan komponen lainnya, tim Anda dapat secara otomatis mengubah insiden menjadi cacat dan menggunakan grafik burndown untuk melihat seberapa cepat bug dihilangkan. Ditambah lagi, biayanya hanya $1 per tahun! Kami juga menyediakan tiket dukungan untuk Anda. Axosoft Help Desk memberikan kemampuan untuk melacak dan menyelesaikan masalah dukungan pelanggan Anda dengan lebih baik dengan otomatisasi email-ke-tiket, tanggapan terekam, dan rangkaian pesan dalam aplikasi. Pelanggan Anda juga akan memiliki hub untuk melaporkan sendiri masalah di Portal Pelanggan berbasis web. Setelah tim Anda mengintegrasikan Help Desk dengan komponen lain, dukungan akan dapat langsung menerjemahkan insiden menjadi cacat dan cerita pengguna.