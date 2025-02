Perangkat Lunak Pelacakan Bug - App Paling Populer - Chad

GitHub

GitHub, Inc. adalah perusahaan multinasional Amerika yang menyediakan hosting untuk pengembangan perangkat lunak dan kontrol versi menggunakan Git. Ia menawarkan fungsionalitas kontrol versi terdistribusi dan manajemen kode sumber (SCM) dari Git, ditambah fitur-fiturnya sendiri. Ini menyediakan kontrol akses dan beberapa fitur kolaborasi seperti pelacakan bug, permintaan fitur, manajemen tugas, dan wiki untuk setiap proyek. Berkantor pusat di California, dan telah menjadi anak perusahaan Microsoft sejak 2018. GitHub menawarkan layanan dasarnya secara gratis. Layanan profesional dan perusahaannya yang lebih maju bersifat komersial. Akun GitHub gratis biasanya digunakan untuk menghosting proyek sumber terbuka. Mulai Januari 2019, GitHub menawarkan repositori pribadi tanpa batas untuk semua paket, termasuk akun gratis, namun hanya mengizinkan hingga tiga kolaborator per repositori secara gratis. Mulai tanggal 15 April 2020, paket gratis ini memungkinkan kolaborator tanpa batas, namun membatasi repositori pribadi hingga 2.000 menit tindakan per bulan. Pada bulan Januari 2020, GitHub melaporkan memiliki lebih dari 40 juta pengguna dan lebih dari 100 juta repositori (termasuk setidaknya 28 juta repositori publik), menjadikannya host kode sumber terbesar di dunia.