Perangkat Lunak Penagihan - App Paling Populer - Singapura

Bill.com adalah penyedia perangkat lunak berbasis cloud yang mengotomatiskan operasi keuangan back-office untuk usaha kecil dan menengah. Platform Bill.com menghubungkan bisnis dengan pemasok dan klien untuk membantu mereka mengelola arus kas masuk dan keluar. Pesaing utama termasuk Tipalti dan YayPay. Bill.com bermitra dengan lembaga keuangan terbesar di AS, lebih dari 70% dari 100 firma akuntansi teratas di AS, paket perangkat lunak akuntansi terkemuka termasuk Oracle NetSuite, Sage Intacct., QuickBooks, dan Xero, serta merupakan penyedia solusi pembayaran digital pilihan untuk CPA. com, anak perusahaan teknologi American Institute of CPAs (AICPA). Platform otomatisasi pembayaran end-to-end berlabel putih, Bill.com Connect ditawarkan kepada lembaga keuangan sebagai bagian dari single mereka masuk ekosistem perbankan bisnis online. Pelanggan saat ini termasuk JPMorgan Chase Commercial Bank, Wells Fargo, Commerce Bank, dan First National Bank of Omaha. Bank of America dan PNC juga menggunakan Bill.com sebagai bagian dari penawaran teknologi pembayaran mereka. Pada tahun 2019, perusahaan ini memiliki kantor di San Jose, California dan Houston, Texas.