Perkins & Co didirikan pada tahun 1986 sebagai alternatif dari firma akuntansi nasional yang besar dengan tetap fokus pada kebutuhan bisnis perusahaan-perusahaan yang dimiliki erat di wilayah tersebut. Dengan kantor di Portland, Oregon, dan Vancouver, Washington, Perkins berspesialisasi dalam banyak industri, termasuk manufaktur, distribusi grosir, real estate, konstruksi, layanan profesional & kreatif, teknologi, makanan & minuman, dealer mobil, & organisasi nirlaba. Sebagai penerima penghargaan ClearlyRated's Best of Accounting™ selama 10 tahun untuk keunggulan layanan klien, Perusahaan Paling Dikagumi di Portland Business Journal selama 16 tahun, firma yang mayoritas dimiliki oleh wanita, & salah satu Kantor Akuntan Paling Beragam di kawasan ini, Perkins bangga berdiri keluar dari kerumunan. Hubungi kami hari ini untuk mempelajari lebih lanjut tentang perbedaan Perkins!