Editor augmented reality (AR) What You See Is What You Get (WYSIWYG) memberdayakan pengguna dengan sedikit atau tanpa keahlian coding untuk menciptakan pengalaman AR dengan mudah. Dengan fitur drag-and-drop yang intuitif, editor AR WYSIWYG memfasilitasi pengembang AR dalam mengimpor objek 3D, yang dikenal sebagai gambar target, dan dengan mulus mengintegrasikannya ke dalam adegan yang telah dirancang sebelumnya. Gambar target ini harus dapat dideteksi dan dilacak oleh perspektif kamera, sehingga memungkinkan gambar tersebut dilapis dengan konten HTML. Selain itu, editor AR WYSIWYG menyimpan gambar target ini dengan aman, memberikan pengguna fleksibilitas untuk mengunjungi kembali dan memodifikasinya sesuai kebutuhan. Alat-alat ini sangat bermanfaat bagi individu yang tertarik untuk membuat aplikasi seluler AR tanpa kerumitan persyaratan pengkodean tradisional.