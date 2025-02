GitLab

gitlab.com

GitLab adalah alat siklus hidup DevOps berbasis web yang menyediakan manajer repositori Git yang menyediakan fitur wiki, pelacakan masalah, dan integrasi berkelanjutan serta jalur penerapan, menggunakan lisensi sumber terbuka, yang dikembangkan oleh GitLab Inc. Perangkat lunak ini dibuat oleh pengembang Ukraina Dmitriy Zaporozhets dan Valery Sizov. Kode ini awalnya ditulis di Ruby, dan beberapa bagian kemudian ditulis ulang di Go, awalnya sebagai solusi manajemen kode sumber untuk berkolaborasi dalam tim dalam pengembangan perangkat lunak. Ini kemudian berkembang menjadi solusi terintegrasi yang mencakup siklus hidup pengembangan perangkat lunak, dan kemudian ke seluruh siklus hidup DevOps. Tumpukan teknologi saat ini mencakup Go, Ruby on Rails, dan Vue.js. Ini mengikuti model pengembangan inti terbuka di mana fungsionalitas inti dirilis di bawah lisensi sumber terbuka (MIT) sedangkan fungsionalitas tambahan berada di bawah lisensi kepemilikan.