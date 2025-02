Pasar API - App Paling Populer - eSwatini

IFTTT

If This Then That, juga dikenal sebagai IFTTT, adalah layanan berbasis web freeware yang menciptakan rangkaian pernyataan kondisional sederhana, yang disebut applet. Applet dipicu oleh perubahan yang terjadi dalam layanan web lain seperti Gmail, Facebook, Telegram, Instagram, atau Pinterest. Misalnya, applet dapat mengirim pesan email jika pengguna men-tweet menggunakan hashtag, atau menyalin foto di Facebook menjadi arsip pengguna jika seseorang menandai pengguna di foto. Selain aplikasi berbasis web, layanan ini berjalan di iOS dan Android. Pada bulan Februari 2015, IFTTT mengganti nama aplikasi aslinya menjadi IF, dan merilis rangkaian aplikasi baru bernama Do, yang dengannya pengguna dapat membuat aplikasi dan tindakan pintasan. Pada tahun 2015, pengguna IFTTT membuat sekitar 20 juta resep setiap hari. Semua fungsi aplikasi Do suite telah diintegrasikan ke dalam aplikasi IFTTT yang didesain ulang.