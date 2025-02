Perangkat Lunak Akuntansi - App Paling Populer - Saint Helena

Wave

waveapps.com

Wave adalah perusahaan yang menyediakan layanan keuangan dan perangkat lunak untuk usaha kecil. Wave berkantor pusat di lingkungan Leslieville di Toronto, Kanada. Produk pertama perusahaan ini adalah perangkat lunak akuntansi online gratis yang dirancang untuk bisnis dengan 1-9 karyawan, diikuti dengan perangkat lunak pembuatan faktur, keuangan pribadi, dan pemindaian tanda terima (OCR). Pada tahun 2012, Wave mulai merambah ke layanan keuangan, awalnya dengan Payments by Wave (pemrosesan kartu kredit) dan Payroll by Wave, diikuti oleh Lending by Wave pada bulan Februari 2017 yang kemudian dihentikan.