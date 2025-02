401(k) Perangkat Lunak - App Paling Populer - Saint Helena

Betterment

Mengelola 401(k) adalah sebuah tantangan. Itu sebabnya Betterment at Work memudahkan pemberi kerja untuk menawarkan 401(k) yang berkualitas tinggi. Mulai dari dukungan administratif & manajemen investasi yang berkelanjutan, desain rencana yang disesuaikan, dan integrasi penggajian yang efisien – kami melakukan pekerjaan berat sehingga Anda tidak perlu melakukannya. Berikan karyawan Anda akses ke solusi investasi & tabungan pensiun yang mudah digunakan dan kuat dengan portofolio Betterment at Work yang dapat disesuaikan, panduan keuangan yang dipersonalisasi, kemampuan untuk terhubung ke rekening eksternal dan berbagai alat pengembangan kekayaan, tabungan, dan investasi yang saling melengkapi – semuanya dapat diakses melalui aplikasi seluler kami. Dengan Betterment at Work, 401(k) Anda juga dapat ditingkatkan dengan fitur-fitur baru seperti menawarkan kecocokan 401(k) pada pembayaran pinjaman pelajar serta manfaat finansial tambahan seperti Manajemen Pinjaman Pelajar, 529 Tabungan Pendidikan & Pelatihan Keuangan 1:1 manfaat*. Dengan perpaduan modern antara 401(k) dan manfaat kesehatan finansial, serta pendidikan dan alat yang dapat diakses, Betterment at Work dapat membantu Anda menarik & mempertahankan karyawan yang bahagia sekaligus memberikan manfaat yang mereka perlukan untuk mencapai tujuan keuangan mereka. *Manajemen Pinjaman Mahasiswa dengan Perbaikan di Tempat Kerja (“SLM”) disediakan dalam kemitraan dengan Spinwheel. 529 akun dan rencananya dipegang dan dikelola oleh administrator dan manajer program di luar Betterment. Layanan SLM, 529s, dan Pelatihan Keuangan hanya tersedia sebagai bagian dari penawaran paket dengan Betterment 401(k) dalam paket Pro atau Unggulan; biaya tambahan berlaku untuk penggunaan dalam paket Pro, layanan tidak tersedia dalam paket Esensial.