Perangkat Lunak Alat Umpan Balik 360 - App Paling Populer - Senegal

Platform Macorva yang didukung AI merevolusi cara bisnis menangani manajemen kinerja, umpan balik, dan kepuasan pelanggan. Solusi-solusinya menyatukan umpan balik tanpa hambatan, analitik tingkat lanjut, dan kecerdasan buatan untuk mengubah wawasan menjadi sumber daya yang ditargetkan dan rencana respons yang membantu organisasi memanfaatkan data pengalamannya semaksimal mungkin. Daripada terjebak dalam data, ia menggunakan Radiant AI untuk meluangkan waktu dan lebih fokus pada tindakan yang menciptakan perubahan yang berdampak. Mulai dari menghubungkan setiap karyawan dan manajer dengan langkah-langkah berikutnya yang telah terbukti hingga menutup putaran umpan balik dan meningkatkan hasil, Radiant AI adalah pelatih pribadi dalam mendorong pengalaman karyawan dan pelanggan yang lebih baik. Macorva EX adalah platform pengalaman karyawan canggih yang didukung AI, dengan survei, pemeriksaan denyut nadi, penilaian keterlibatan, tolok ukur, analisis pengemudi, eNPS, umpan balik 360°, dan banyak lagi. Ini dengan mudah membangun pengalaman umpan balik yang dinamis, ramah seluler, dan menarik serta membuka wawasan penting dengan laporan otomatis dan intuitif. Teknologi ini menghabiskan lebih sedikit waktu untuk analisis dan lebih banyak waktu untuk mengambil tindakan dengan Radiant AI dengan menghubungkan setiap karyawan dan manajer dengan langkah-langkah selanjutnya yang telah terbukti untuk menutup putaran umpan balik dan meningkatkan hasil. Dengan fitur seperti pemberitahuan survei SMS dan kemampuan untuk mengidentifikasi karyawan yang menonjol, Macorva EX memberdayakannya untuk mengelola tim dengan lebih baik, mengenali superstar yang diam, dan mengurangi risiko penerbangan. Macorva CX memberikan pengalaman pelanggan omnichannel (CSAT/CES), pengalaman merek (Net Promoter Score), pengalaman produk, dan survei pengalaman digital yang menarik untuk menangkap wawasan yang dapat ditindaklanjuti sepanjang perjalanan pelanggan. Itu membuat dasbor khusus yang terperinci dalam beberapa detik dan menghasilkan laporan AI untuk melihat tren dan mengidentifikasi outlier. AI canggihnya bahkan menciptakan skrip komunikasi yang dipersonalisasi untuk merespons setiap survei individu. Ini mendapatkan tingkat respons yang lebih tinggi dengan survei yang mengutamakan seluler dan meningkatkan reputasi online dengan mudah melalui ulasan sosial yang dihasilkan AI. Macorva CX memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang perjalanan pelanggan, membantu meningkatkan pengalaman dan bisnis mereka. Macorva MX dirancang untuk menyederhanakan proses manajemen dan meningkatkan kinerja tim dengan sumber daya yang dihasilkan AI dan penyimpanan terpusat untuk semua data kinerja karyawan. Platformnya mendengarkan dan belajar dari data, menggabungkan tujuan perusahaan dan nilai-nilai budaya untuk secara otomatis menghasilkan tinjauan kinerja, rencana pengembangan, OKR, sasaran SMART, dan banyak lagi. Fitur-fitur yang dihasilkan AI ini menghemat lebih dari 100 jam kerja manajer per tahun, memungkinkan pengambilan keputusan yang tepat dan mendorong kinerja untuk mencapai tujuan perusahaan. Macorva terintegrasi secara mulus dengan lebih dari 80+ platform HRIS dan CX, menyederhanakan alur kerja dan menyederhanakan manajemen data dengan menyinkronkan informasi karyawan dan pelanggan secara otomatis. Seluruh antarmukanya mendukung berbagai bahasa dan lokalisasi penuh.