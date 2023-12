Solitics is an innovative customer engagement platform specializing in Visitor activation, Customer engagement and state-of-the-art Aanalytics suite. The platform enables B2C brands to automate, personalize and fully manage their customer life cycle, implementing most ambitious vision and driving growth. With a commitment to rapid implementation (live in 45 days!) and continuous innovation, Solitics partners, and customers witness outstanding results across their conversion, retention and LTV. Hundreds of worldwide brands across multiple verticals are engaging their customers in an innovative and personal way, in real timer, employing Solitics.

Situs web: solitics.com

