Silicon Valley Bank (SVB), sebuah divisi dari First Citizens Bank, adalah bank milik perusahaan dan investor paling inovatif di dunia. SVB menyediakan perbankan komersial dan swasta kepada individu dan perusahaan di bidang teknologi, ilmu hayati dan perawatan kesehatan, ekuitas swasta, modal ventura, dan industri anggur premium. SVB beroperasi di pusat-pusat inovasi di seluruh Amerika Serikat, melayani kebutuhan unik kliennya yang dinamis dengan keahlian, wawasan, dan koneksi sektoral yang mendalam. Perusahaan induk SVB, First Citizens Bancshares, Inc. (NASDAQ: FCNCA) adalah salah satu dari 20 lembaga keuangan AS teratas dengan aset lebih dari $200 miliar. Bank Warga Pertama, Anggota FDIC.

