Scene One adalah software online untuk menulis novel dan buku. Ini menampilkan editor teks yang sederhana dan intuitif serta mengelola semua adegan dan proyek penulisan Anda. Perangkat lunak ini berfungsi di berbagai perangkat termasuk desktop, laptop, tablet, dan ponsel, memungkinkan pengguna beralih antar perangkat dengan lancar. Ini beroperasi di browser web, tidak memerlukan instalasi tambahan pada perangkat Anda. Semua kata-kata Anda disimpan dengan aman di cloud, memastikan aksesibilitas dari mana saja. Scene One menawarkan beberapa alat penulisan buku, termasuk penghitung kata untuk melacak kemajuan dan menetapkan tujuan penulisan, serta Asisten Penulisan AI yang membantu pengguna menulis lebih cepat dan jelas. Selain itu, ia menyediakan fitur wiki khusus untuk pembangunan dunia di mana pengguna dapat membuat profil terperinci untuk karakter cerita, item, lokasi, dan melacak setiap penyebutan elemen cerita ini. Fitur penting lainnya termasuk pilihan untuk mengkompilasi dan mengekspor naskah sebagai PDF atau DocX, perencanaan cerita dan manajemen revisi menggunakan fitur 'Selamatkan Kucing!' Beat Sheet Manager' dan 'Papan Revisi' yang membantu pengguna melacak catatan dan pengingat mereka pada keseluruhan naskah atau adegan individual.

Situs web: sceneone.app

