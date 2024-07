The Scarborough News adalah penyedia berita terbesar dan terbaik di Pantai Timur dan merupakan inkarnasi terbaru dari surat kabar yang pertama kali diterbitkan pada 10 Juli 1882. The Scarboro News adalah tempat Anda akan menemukan pembaruan langsung dari tim The Scarborough News tentang segala hal tentang Scarborough, dan menawarkan Anda kesempatan untuk membagikan berita Anda.

