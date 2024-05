The Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), sebuah jurnal tinjauan sejawat dari National Academy of Sciences (NAS), adalah sumber resmi penelitian orisinal dan berdampak tinggi yang mencakup ilmu biologi, fisika, dan sosial. Jurnal ini memiliki cakupan global dan pengiriman terbuka untuk semua peneliti di seluruh dunia. PNAS didirikan pada tahun 1914 untuk menghormati peringatan setengah abad National Academy of Sciences. Sejak saat itu, kami berupaya untuk hanya mempublikasikan penelitian ilmiah berkualitas tinggi dan membuat penelitian tersebut dapat diakses oleh khalayak luas. Selain itu, PNAS menerbitkan berita sains, Komentar, Perspektif, Fitur Khusus, podcast, dan profil anggota NAS.

Situs web: pnas.org

