Palla memungkinkan pembayaran P2P instan dari AS ke negara lain, dengan pasar senilai $65 miliar per tahun. Mengirim dan menerima pengiriman uang saat ini lambat, memakan waktu, dan merepotkan semua pihak, karena sebagian besar prosesnya berbasis uang tunai. Dengan Palla, pengirim di AS dapat melakukannya hanya dengan beberapa ketukan di ponselnya dan penerima akan menerima uangnya dalam hitungan detik.

Situs web: palla.app

Penafian: WebCatalog tidak berafiliasi, berasosiasi, diotorisasi, didukung oleh atau dengan cara apa pun secara resmi berhubungan dengan Palla. Semua produk, logo, dan merek adalah hak kekayaan masing-masing pemiliknya.