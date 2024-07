NovelistAI adalah situs web bertenaga AI yang memungkinkan pengguna membuat cerita unik, novel, dan buku interaktif mereka sendiri dengan mudah. Pengguna dapat memilih dari berbagai genre dan gaya, memungkinkan mereka menciptakan pengalaman membaca yang dipersonalisasi. Platform ini menyediakan antarmuka ramah pengguna yang memungkinkan kebebasan dan fleksibilitas saat membangun karakter, plot, dan latar unik. NovelistAI juga menawarkan format 'cerita tak terbatas' yang memungkinkan pengguna menulis bab baru saat mereka membaca, dan cerita interaktif atau buku permainan di mana mereka dapat berperan sebagai protagonis dan membuat pilihan yang memengaruhi cerita. Selain itu, pengguna dapat memilih untuk menulis cerita sesuai gaya penulis favoritnya, atau bahkan mengadaptasi novel klasik ke latar atau era baru. Terakhir, situs web ini akan segera menawarkan fitur tambahan seperti buku bergenre baru, novel bergambar, ekspor ke EPUB, dan mencetak buku di atas kertas.

Situs web: novelistai.com

