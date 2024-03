Email marketing is the use of email as an information tool or direct marketing, respecting good practices and regulations of the market, using appropriate tools for this and measuring return through reports of openings, clicks, rejections, etc.

Kategori :

Situs web: nitronews.com.br

Penafian: WebCatalog tidak berafiliasi, berasosiasi, diotorisasi, didukung oleh atau dengan cara apa pun secara resmi berhubungan dengan Nitronews. Semua produk, logo, dan merek adalah hak kekayaan masing-masing pemiliknya.