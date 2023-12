Google Keep adalah layanan pencatatan yang dikembangkan oleh Google. Diluncurkan pada tanggal 20 Maret 2013, Google Keep tersedia di web, dan memiliki aplikasi seluler untuk sistem operasi seluler Android dan iOS. Keep menawarkan berbagai alat untuk membuat catatan, termasuk teks, daftar, gambar, dan audio. Pengguna dapat mengatur pengingat yang terintegrasi dengan Google Now. Teks dari gambar dapat diekstraksi menggunakan pengenalan karakter optik, dan rekaman suara dapat ditranskripsi. Antarmuka memungkinkan tampilan satu kolom atau tampilan multi-kolom. Catatan dapat diberi kode warna, dan label dapat diterapkan untuk organisasi. Pembaruan selanjutnya telah menambahkan fungsionalitas untuk menyematkan catatan, dan untuk berkolaborasi pada catatan dengan pengguna Keep lainnya secara real-time. Google Keep telah menerima tinjauan yang beragam. Ulasan setelah diluncurkan pada tahun 2013 memuji kecepatannya, kualitas catatan suara, sinkronisasi, dan widget yang dapat ditempatkan di layar beranda Android. Ulasan pada tahun 2016 mengkritik kurangnya opsi pemformatan, ketidakmampuan untuk membatalkan perubahan, dan antarmuka yang hanya menawarkan dua mode tampilan yang tidak disukai untuk menangani catatan panjang. Namun, Google Keep menerima pujian atas fitur-fiturnya termasuk akses perangkat universal, integrasi asli dengan layanan Google lainnya, dan opsi untuk mengubah foto menjadi teks melalui pengenalan karakter optik.

Situs web: google.com

Penafian: WebCatalog tidak berafiliasi, berasosiasi, diotorisasi, didukung oleh atau dengan cara apa pun secara resmi berhubungan dengan Google Keep. Semua produk, logo, dan merek adalah hak kekayaan masing-masing pemiliknya.