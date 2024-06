Tingkatkan pengalaman Anda dengan app desktop untuk Glasses Gone di WebCatalog Desktop untuk Mac, Windows, Linux.

Glasses Gone adalah alat AI yang dirancang untuk retouching foto potret, khususnya berfokus pada pelepasan kacamata atau kacamata dari wajah subjek. Dengan memanfaatkan teknologi AI, alat ini menjanjikan pelepasan kacamata secara cepat dan efisien hanya dalam beberapa menit. Untuk mencapai hasil optimal, pengguna disarankan untuk mengunggah foto potret dengan subjek menghadap lurus ke depan, karena hal ini akan meningkatkan akurasi proses pelepasan kacamata. Disarankan juga untuk memilih foto yang warna bingkainya sederhana dan terdefinisi dengan baik untuk performa yang lebih baik. Namun, harap dicatat bahwa bingkai yang jelas atau berpola mungkin tidak memberikan hasil yang memuaskan. Alat ini menyediakan opsi pemotongan bentuk persegi, memungkinkan pengguna untuk menyesuaikan dan memindahkan kotak pemotongan setelah mengunggah gambar mereka untuk memastikan hasil akhir dalam format persegi. Selain itu Selain melepas kacamata, Glasses Gone mengklaim menawarkan jaminan uang kembali jika pengguna merasa hasilnya tidak memuaskan. Untuk lebih meningkatkan kualitas gambar yang diperbaiki, alat ini menyarankan penggunaan alat gratis pelengkap, seperti clipdrop, untuk membersihkan artefak yang tersisa. Glasses Gone adalah layanan yang disediakan oleh GLASSES.GONE dan tunduk pada Ketentuan Layanan dan Kebijakan Privasi mereka .

Situs web: glassesgone.com

