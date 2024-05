First Insight menawarkan platform keputusan generasi berikutnya yang memungkinkan desainer, pedagang, manajer merek, pembeli, dan tim pemasaran menjawab pertanyaan-pertanyaan kunci yang mereka hadapi setiap hari dengan melibatkan konsumen melalui survei digital yang dirancang khusus untuk industri ritel. Para pemimpin ritel menggunakan platform pengujian digital First Insight (InsightSUITE) untuk memungkinkan pertumbuhan dengan membuka nilai dari target pelanggan mereka. Solusi kami mengumpulkan data suara pelanggan tanpa pihak dan menggabungkannya dengan AI untuk mewujudkan tujuan keuangan. Mengapa Wawasan Pertama? Modul keterlibatan digital First Insight memungkinkan Anda melibatkan prospek, konsumen, pelanggan, dan karyawan melalui pengalaman pengguna berbasis browser yang sederhana dan mendalam. Perangkat lunak Suara Pelanggan ini mengumpulkan umpan balik melalui pertanyaan survei, penilaian sentimen, penilaian, dan komentar terbuka. Perusahaan dapat menyesuaikan keterlibatan dengan branding, insentif, dan tautan mereka sendiri, semuanya dalam satu platform terintegrasi. Terbukti, Berwawasan ke Depan, & Efisien: Algoritme InsightSUITE menggunakan komputasi manusia dan model Bayesian untuk meminimalkan jumlah respons yang diperlukan untuk mendapatkan hasil yang valid secara statistik. Pendekatan ini menghasilkan pengujian yang lebih akurat, lebih murah, dan lebih cepat dibandingkan metode penelitian lainnya. Dukungan Akun Pakar: Manajer Akun First Insight adalah pakar ritel. Anggota tim kami memiliki keterampilan yang diperlukan untuk membantu Anda mengoperasikan platform InsightSUITE dengan sukses dan meminimalkan nilai waktu. Cakupan/Dukungan Analis: Terdaftar sebagai Vendor Perwakilan pada tahun 2022 Panduan Pasar Gartner® untuk Aplikasi Pengoptimalan Beraneka Ragam Ritel dalam Merchandising yang Disertakan dalam Edisi 2021 Gartner.

Situs web: firstinsight.com

