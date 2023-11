DBS Bank Ltd adalah perusahaan perbankan dan jasa keuangan multinasional Singapura yang berkantor pusat di Marina Bay, Singapura. Perusahaan ini dikenal sebagai The Development Bank of Singapore Limited, sebelum nama sekarang diadopsi pada tanggal 21 Juli 2003 untuk mencerminkan perubahan perannya sebagai bank global.

Situs web: internet-banking.dbs.com.sg

Penafian: WebCatalog tidak berafiliasi, berasosiasi, diotorisasi, didukung oleh atau dengan cara apa pun secara resmi berhubungan dengan DBS digibank. Semua produk, logo, dan merek adalah hak kekayaan masing-masing pemiliknya.