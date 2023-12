Totems of Tag הוא משחק ספורט שבו אתה משחק דודג'בול בזמן אמת לבד או חברים. החוקים פשוטים: זריקת כדור נגד מישהו אחר מסירה את אחד מהחיים שלו. כשלא נשארו לך חיים, אתה מת ויוצא מהמשחק. אז המנצח הוא השחקן האחרון שעומד. אתה והיריבים שלך כולכם תתחילו באחת מהזירות השונות שיש למשחק להציע. ישנם מצבי משחק שונים ומפות שאתה יכול להגדיר, כך שכל משחק מרגיש רענן ושונה. יש גם מגוון של כוח-אפים שמכריחים אותך לחשוב על הרגליים, וסוגי כדורים ייחודיים שומרים על מגוון משחקים. זה יאפשר לך ליצור אסטרטגיה ולהמציא סגנון משחק משלך. לדוגמה, אתה יכול לדלג על מספר הפעלת כוח עד שתמצא את השימושי ביותר. Totems of Tag זה הרבה יותר כיף כשאתה משחק עם חברים! שלוט בכוח הזריקה שלך על ידי החזקת מקש הפעולה המיועד, וסדר את העקומה שלך על ידי סיבוב. הזז - מקשי החצים (שחקן 1), WASD (שחקן 2), UHJK (שחקן 3 ), FCVB (שחקן 4) Shoot - Space (שחקן 1), R (שחקן 2), O (שחקן 3), Z (שחקן 4)Totems of Tag נוצר על ידי Pandaqi. זהו המשחק הראשון שלהם ב-Poki!אתה יכול לשחק ב-Totems of Tag בחינם ב-Poki.Totems of Tag ניתן לשחק במחשב ובמכשירים ניידים כמו טלפונים וטאבלטים.

אתר: poki.com

כתב ויתור: WebCatalog אינו מסונף אל Totems of Tag, אינו משויך אליו, אינו מורשה מטעמו, אינו מומלץ על ידי ואינו קשור אליו באופן רשמי באף דרך אחרת. השמות, הסמלים והמותגים של כל המוצרים הם קניינם של הבעלים שלהם, בהתאמה.