Mahjoctopus הוא משחק פאזל המשלב את החלקים המהנים של מהג'ונג ומשחקי קלפים קלאסיים כמו סוליטר. בחוויית הפאזל המדהימה הזו בנושא תת-מימי, תמיין את האריחים בסדר עולה או יורד. בדוק את המספר על האריח שנמצא בתחתית המסך שלך, ובחר קלף חדש מהערימה עד שנתקלת במספר שהולך לפניו או אחריו. הקשה על אריח נכון תעביר אותו לתחתית לוח המשחק. קבל יותר קלפים מהחפיסה אם אין לך מספר שניתן לזווג. אם אתה תקוע, אל תהסס להשתמש בהפעלת הביטול או לקבל אריח. אל תשכח להקיש על יצורי הים המסתוריים שצצים מדי פעם כדי לקבל את ההפתעות שלהם! בדוק את המספר על האריח שנמצא בתחתית המסך שלך, ובחר קלף חדש מהערימה עד שתתקל במספר שעובר לפניו או אחריו. אתה יכול להקיש על אריח כדי להעביר אותו למקומו המתאים. Mahjoctopus נוצר על ידי Adgard. שחקו במשחקים הממכרים האחרים שלהם ב-Poki: Pop It vs Spinner, Find The Candy, MadZOOng ו-Merge to Million. תוכלו לשחק Mahjoctopus בחינם ב-Poki. Mahjoctopus ניתן לשחק במחשב ובמכשירים ניידים כמו טלפונים וטאבלטים.

