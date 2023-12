Just Park It 11 הוא הפרק האחד-עשר בסדרת החניה הקלאסית. סעו במשאית ענקית ברחובות צרים מלאים במכשולים ובתנועה צפופה. עברו בתנועה מבלי להתרסק עם המשאית וחנו במקום הנכון והשלימו את כל המסלולים הכאוטיים המעוצבים בקפידה. האם אתה יכול להוכיח שאתה נהג משאית אמיתי? החנה את הרכב שלך מבלי לאבד את בריאותך. בלם - כונן מקש רווח - מקשי חציםJust Park It 11 נוצר על ידי Brain Software. בדוק את המשחק השני שלהם Extreme Off Road Cars 3: Cargo on Poki!

