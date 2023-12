Go Kart Go! Ultra!

הפעל את המנועים שלך והתכונן ל- Go Kart Go! אוּלְטרָה! בחרו את הנהג שלכם בחוכמה ודעו סביב התחנה העתיקה, סנטרל פארק, מכרה טחנת המים ועוד. שחקו Go Kart Go! אוּלְטרָה! על Poki ואסוף כוכבים כדי לפתוח דמויות חדשות. נסה את מצב המירוצים לשני שחקנים והתחרו מול החברים שלך. זכה בסבב של Go Kart Go! אולטרה מקוון והרוויח זכויות התרברבות אולטימטיביות! בקרות: שחקן 1 מקשי החצים - היגוי שטח - השתמש בפריט Shift - קפיצה וסחף Z - תסתכל אחורה Esc/P - השהייה M - השתקת צליל שחקן 2 מפתחות WASD - היגוי ש - השתמש בפריט Tab - קפיצה וסחף ה - הסתכל אחורה Esc/P - השהייה M - השתקת צליל על היוצר: Xform Games מבוסס בהולנד והוא גם היוצר מאחורי Rally Point 5.

אתר: poki.com

