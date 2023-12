שפר/י את החוויה עם האפליקציה השולחנית של Go Go UFO! ב- WebCatalog ל-Mac, ל-Windows ול-Linux.

Go Go Ufo הוא משחק מיומנויות מירוצים מאת Nitrome. אתה מטיס ספינת חלל קטנה מלמעלה. תצטרך לדייק במיוחד בתנועות שלך כדי לנצח במירוץ! האם אתה יכול להיות רוכב החללית הטוב ביותר ולהגיע ראשון לקו הסיום? להסתובב עם מקשי WASD או חצים Go Go Ufo נוצר על ידי Nitrome כמשחק פלאש, ולאחר מכן חיקוי ב-HTML5 על ידי AwayFL עבור Poki. שחקו במשחקי פלאש אחרים של Nitrome ב-Poki: Swindler 2, Avalanche, Cave Chaos 2, Enemy 585, Silly Sausage, Swindler, Coil, Cold Storage, Twin Shot 2, Bad Ice-Cream, Bad Ice-Cream 2, Bad Ice-Cream 3 , כאוס מערות, מרד, Skywire, טווין שוט, נבדק ירוק ונבדק מבחן כחול

