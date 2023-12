מהיוצר של Dunkers, Temple of Boom, Golf Zero ועוד מגיע Fortz, המשחק לשני שחקנים על השמדת הבסיס של היריב שלך. השתמש בצריח שלך, בשכל שלך ובמבחר כלי נשק מטורפים כדי להפיל את האויב שלך! שחקו ב-Fortz בחינם עם שחקן שני באותו מחשב להנאה מרבית. גרסה מקוונת זו של Fortz מציעה עורך רמות עם תכונות מלאות לקטל מותאם אישית, כמו גם מספר רמות מוכנות מראש עבורך ועבור חבריך כדי להרוס זה את זה! הגיע הזמן להסדיר את התוצאה - שחקו את Fortz ב-Poki כדי לשים קץ לכל ויכוח בינך לבין חבר! בקרות: שחקן 1: W, A, D - הזז (קרקע) W, S - כוון (צריח) ד - לירות S - גוש מיקום (קרקע) שחקן 2: מקשי חצים למעלה, שמאלה, ימינה - הזז (קרקע) מקשי החצים למעלה ולמטה - כוון (צריח) מקש חץ שמאלה - ירה מקש חץ למטה - מיקום בלוק (קרקע) טיפים וטריקים: - אל תשכח לטעון מחדש את הצריח שלך באופן קבוע - הוא לא יירה אם הוא ריק! - בדוק את תכונת בחירת הרמה עבור סידורי בלוק מעניינים יותר. על היוצר: Fortz מובאת אליכם על ידי Colin Lane Games, שבסיסה בשטוקהולם, שוודיה. קולין ליין הוא תלבושת פיתוח של איש אחד שיצרה גם את הלהיטים המדהימים Dunkers, Dunkers-2, Wrassling, Temple of Boom ו-Golf Zero.

אתר: poki.com

כתב ויתור: WebCatalog אינו מסונף אל Fortz, אינו משויך אליו, אינו מורשה מטעמו, אינו מומלץ על ידי ואינו קשור אליו באופן רשמי באף דרך אחרת. השמות, הסמלים והמותגים של כל המוצרים הם קניינם של הבעלים שלהם, בהתאמה.